Innlandet politidistrikt opplyste lørdag ettermiddag om en kollisjon mellom to biler på en vei ved Vaset i Vestre Slidre. Fem personer er involvert i ulykken, og fire av dem er fraktet til legevakt for sjekk. Bilene skal ha store materielle skader.

Omkring klokka 18 skriver Innlandet politidistrikt på Twitter at føreren av den ene bilen ikke hadde gyldig førerkort. Vedkommende har ikke tatt på seg skylda for ulykken.

– Politiet jobber ennå på stedet, men det fremstår ikke som noen dramatisk hendelse. Det er likevel veldig glatt i området, men hendelsen fant sted på en av de små veiene opp mot et hyttefelt, så det er ikke snakk om store hastigheter, sier operasjonsleder Terese Bylterud.

Ulykken skjedde etter at en av bilene kom over i motsatt kjørebane. Føreren av den motgående bilen skal ha forsøkt å unngå sammenstøtet. Politiet skriver at trafikken flyter greit forbi på stedet, og at bilberger er på vei.