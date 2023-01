Norwegian nekter å betale 400 millioner – saksøker staten

Selskapet saksøker staten ved Klima- og miljødepartementet, melder E24. Det er et overtredelsesgebyr etter klimakvoteloven Norwegian nekter å betale.

Departementet vedtok i desember at Norwegian må betale et gebyr for manglende levering av klimakvoter i 2020. Norwegian mener vedtaket er ugyldig.

Ifølge stevningen er gebyret så høyt at det vil påvirke Norwegians forretningsdrift negativt.

Norwegian fikk 16. desember en frist på to uker for å betale gebyret, og fikk avslag på krav om utsatt betaling. Selskapet opplyser at de ikke har betalt gebyret ennå.

Departementet opplyser at de i samråd med Regjeringsadvokaten jobber med å gi et tilsvar til stevningen.