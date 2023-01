Siktet bankansatt erkjenner grovt millionunderslag fra Sparebank 1 SMN – skjerper sikkerheten

Lørdag ettermiddag bekrefter Sparebank 1 SMN at de er banken som er utsatt for grovt underslag.

– Vi har skjerpet inn sikkerhetstiltakene, og jobber tett sammen med politiet og Økokrim for å kartlegge hvordan dette kunne skjedd, sier konserndirektør Rolf Jarle Brøske i Sparebank 1 SMN til NTB.

Han ønsker ikke å gå inn i detaljer om hva som har skjedd, eller hvordan den ansatte har fått tilgang til slike midler.

Erkjenner straffskyld

Beløpene det dreier seg om i saken er på flere titalls millioner kroner.

Mannen ble lørdag varetektsfengslet i to uker med brev- og besøksforbud, opplyser hans advokat Christian Wiig. Han sier at klienten samtykket til fengsling i én uke, men retten godtok politiets krav om å fengsle ham i to.

– Min klient har erkjent straffskyld for det han er siktet for i sin helhet, sier Wiig til NTB.

Finanstilsynet er orientert om saken, skriver VG.

– Var vikar

Mannen anket fengslingstidens lengde på stedet ettersom han mener det vil holde med en ukes fengsling når han har erkjent straffskyld og forklart seg i sin helhet.

– Det dreier seg om et underslag av flere titalls millioner kroner. Han har vært vikar i en underordnet funksjonærstilling i en bank i Trondheim, sier Wiig.

Han sier at han ikke kan gå nærmere inn på hva mannen har forklart i avhør.

Ifølge politiet tyder etterforskningen på at beløpet det dreier seg om, er på flere titalls millioner kroner. Den siktede ble pågrepet torsdag.

Sparebank 1 SMN beskriver den ansatte som en innleid vikar. De bekrefter at beløpet kan være opp til flere titalls millioner kroner, men sier ingen kunder er berørt.

– Alvorlig sak

Politiet opplyser at det så langt ikke er noe som tyder på at kunder er rammet.

– Dette er en alvorlig sak som vi etterforsker for fullt, sier Aftret. Han forklarer at politiet ba om to ukers fengsling fordi de må gjennomføre nødvendige etterforskningsskritt.

– Utover det kan vi ikke gå ut med flere detaljer på nåværende tidspunkt av hensyn til etterforskningen, sier han.

Mange penger tapt

Aftret sier til E24 at de har sporet transaksjoner til Norge og flere europeiske land og at den siktede mannen har gitt en utfyllende forklaring på hvordan dette har foregått.

Politiet utelukker heller ikke at flere kan bli siktet i saken. Sparebank 1 SMN sier de tar høyde for at en stor andel av pengene er tapt, selv om andre deler av beløpet er sikret.

– Underslaget berører ikke våre kunder eller bankens drift. Selv om beløpet er stort, påvirker det ikke bankens finansielle situasjon, skriver banken i en børsmelding.