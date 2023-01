Fortsatt stor usikkerhet om utbygging av E18

Akkurat nå bygges etappe 1, som går mellom Lysaker og Ramstadsletta i Bærum. Det er brukt 17,4 milliarder kroner på denne etappen.

Nå sås det tvil om regjeringen vil ta seg råd til å bygge den delen av veien som i hovedsak skal gå i tunnel under Sandvika, skriver Aftenposten.

Denne etappen av veiutbyggingen er nemlig verken vedtatt eller prioritert av regjeringen.

I forrige uke ble det klart at etappe to ligger an til å bli 3 milliarder kroner dyrere enn tidligere anslått. Statens vegvesen har dermed utsatt planleggingen av veien.

Samferdselsdepartementet opplyser til avisen at regjeringen våren 2024 vil legge fram en ny Nasjonal transportplan der prioriteringen av veiprosjekter i perioden 2025–2036 vil komme fram.

Dermed vil det ta nærmere halvannet år før man får svar om etappe to av det omstridte veiprosjektet blir gjennomført.