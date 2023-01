Rødt-topper frykter partiet kan bli splittet i to i våpenstøtte-saken

Rødt er splittet i spørsmålet om våpenstøtte til Ukraina. Per i dag er Rødt det eneste partiet på Stortinget som går imot slik støtte.

Flere sentrale Rødt-politikere som Marie Sneve Martinussen, Mimir Kristjansson og partisekretær Benedikte Pryneid Hansen har imidlertid snudd i spørsmålet, og i sentralstyret er det flertall for å gi våpenstøtte, skriver avisen.

Det hele blir ikke avgjort før på partiets landsmøte i slutten av april.

I Nordland, som er det fylket som sender flest delegater til landsmøtet, har flere profilerte politikere sagt nei til å endre partiets standpunkt.

Nestleder Elisabeth Anethe Olsen i Rødt Nordland tror flere i fylket kan forsvinne fra partiet hvis Rødt sier ja til våpenstøtte på landsmøtet.

– Ja, det vil jeg tro, sier hun til Klassekampen.

Hun får støtte fra leder i Rødt Alna i Oslo, Arne Rolljordet.

– På sikt tror jeg det er uunngåelig med en ny partidanning til venstre for Rødt dersom det skjer, for dette er et så grunnleggende spørsmål for en del folk, sier han.