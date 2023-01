Hjemmetjenesten glemte kvinne – funnet død etter halvannen uke

Kvinnen mottok vanligvis daglig hjelp fra hjemmetjenesten, skriver VG. Men ved årsskiftet hadde hun et opphold på Stabekk helsehus. Da hun ble sendt hjem, skal helsehuset ha sagt fra til hjemmetjenesten om at hun var hjemme igjen.

– Vi fikk et muntlig varsel fra helsehuset om at kvinnen var sendt hjem. Så skal man i datasystemet føre opp om brukeren er aktiv eller ikke. Det er det som gjør at man kommer inn på arbeidslistene for hjemmetjenesten, sier kommunalsjef for hjemmebaserte tjenester Heidi Eikrem til VG.

Hun forteller videre at det ikke ble gjort. 11. januar fant ansatte ved hjemmetjenesten ut at kvinnen var hjemme. De reiste umiddelbart hjem til kvinnen og fant henne død.

Politiet er varslet om hendelsen, forteller avsnittsleder ved drapsseksjonen hos politiet i Oslo.

– Når vi ser at det er opplysninger i saken som gjør at hun ikke har fått hjelpen hun trengte, så gjør vi en del rutinemessige undersøkelser, sier avsnittsleder Ingebjørg Hansen til VG.