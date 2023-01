– Vi har fått en feilmelding og undersøker, sier pressekontakt Mette Valle Sannes i Norsk helsenett til TV 2.

VG melder om en feil i systemet for E-resepter i Norge. Til avisen sier Sannes at de har fått flere henvendelser i løpet av fredagen, men foreløpig vet de ikke noe om hvor omfattende problemet er.

På sin egen nettside skriver Helsenett at en feil med reseptformidleren har oppstått og at det jobbes med saken. Konsekvensen av feilen er at helsepersonell ikke får rekvirert E-resepter. Det skaper problemer med utleveringer fra apoteker.

Norsk helsenett leverer IKT-løsninger for samhandling mellom aktører i helse- og omsorgssektoren.