Psykiatere mener kvinnen som er siktet for drap på en institusjon i Bærum var tilregnelig

Det kommer fram i en fengslingskjennelse fra Oslo tingrett fredag der varetektsfengslingen av kvinnen ble forlenget med fire uker.

– Hun erkjenner at hun har gjort det hun er siktet for. Vi forholder oss til den judisielle observasjonen, men jeg har noen naturlige oppfølgingsspørsmål som vil bli stilt i hovedforhandlingen for å opplyse saken, sier kvinnens forsvarer Marte Svarstad Brodtkorb til NTB.

Det var natt til 29. september i fjor at en mann ble funnet død utenfor en kommunal omsorgsbolig på Gjettum i Bærum der det blant annet er døgnplasser for psykisk helse og rus. Kvinnen ble pågrepet i like i nærheten kort tid etter funnet av mannen.

Politiet sa i oktober til Budstikka at de mener drapet skjedde innendørs i en leilighet og at de har funnet det de mener er drapsvåpenet.

Ifølge Oslo tingrett står det i den rettspsykiatriske erklæringen, som ble levert 23. desember, at kvinnen blant annet har en ustabil livsførsel med «betydelig alkoholmisbruk med trusler og vold» og at dette «plasserer henne i en gruppe med klart forhøyet risiko for ny voldsatferd».

Politiet venter nå på vurderingen av erklæringen fra Den rettsmedisinske kommisjon før saken sendes videre til statsadvokaten. Saken vil trolig komme opp for tingretten denne våren.