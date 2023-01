Fengslingen av prest som er siktet for besittelse av overgrepsmateriale forlenges

– Vi har gått med på det i erkjennelse av at politiet har bedt om en utvidet tid. De trenger noe mer tid for å gå gjennom tekniske beslag, sier prestens forsvarer Tore Müller Famestad til Vårt Land.

Det var torsdag i forrige uke at den mannlige presten i 50-årene ble pågrepet. Dagen etter ble han fengslet i en uke med fullstendig isolasjon og brev- og besøksforbud. Famestad sier at fengslingen formelt vil bli utvidet fredag.

Presten har erkjent straffskyld.

Politifullmektig Hanna Sofie Karlsdotter Aronsen sier til Østlendingen , som først omtalte fengslingsforlengelsen, at de også vil be om at tiden i isolasjon forlenges.

– Politiet har fått sikret store deler av beslaget, men har ennå ikke rukket å sikre alle skytjenestene. På bakgrunn av dette vil det begjæres for tingretten at siktede blir varetektsfengslet ytterligere en uke, sier Aronsen.