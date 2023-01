Viktig Ukraina-møte i Tyskland

Et møte finner sted i den såkalte Ukraine Defense Contact Group i Ramstein i Tyskland. Møtet ledes av USAs forsvarsminister Lloyd Austin, og handler om situasjonen i Ukraina og andre, relevante sikkerhetsspørsmål. Blant de andre deltakerne er Natos generalsekretær Jens Stoltenberg og forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Abortmotstandere marsjerer i Washington

Flere tusen abortmotstandere ventes å delta i den årlige «March for Life» mot Washington, den første siden USAs høyesterett opphevet Roe v. Wade-kjennelsen og åpnet for at delstatene selv kan forby selvbestemt abort.



Utfor i Kitzbühel og Cortina d'Ampezzo

Herrene kjører utfor i Kitzbühel klokka 11.30, mens damene starter sin utfor i Cortina d'Ampezzo klokka 10.15. Sistnevnte renn erstatter et avlyst renn i St. Anton.

Ski-NM på Gjøvik

Friteknikkløp for både kvinner og menn under ski-NM på Gjøvik. Herrenes 15-kilometer starter klokka 9, kvinnenes 10-kilometer klokka 12.50.