Mann alvorlig skadd etter knivstikking i Oslo



En mann i 30-årene er fraktet til sykehus etter å ha blitt påført stikkskade i overkroppen, melder politiet i Oslo. Mannen skal være alvorlig, men ikke livstruende skadd.

Politiet fikk melding om knivstikkingen klokken 1.54 natt til fredag. Hendelsen fant sted i Christian Kroghs gate på Vaterland. Ingen personer er så langt pågrepet, men politiet mener det er ytterligere tre personer involvert i hendelsen, og vil gjerne ha tips fra eventuelle vitner.

David Crosby er død

Singer-songwriter David Crosby er død etter lang tids sykdom, opplyser familien. Han ble 81 år gammel. Crosby var medgrunnlegger av de to svært innflytelsesrike gruppene The Byrds og Crosby, Stills amp; Nash.

– Selv om han ikke lenger er her med oss, vil hans menneskelighet og gode sjel fortsette å lede og inspirere oss. Hans ettermæle vil leve videre gjennom hans legendariske musikk, skriver familien i en uttalelse til Variety.

USA sender våpenpakke på 2,5 milliarder dollar til Ukraina

USA sender en ny stor pakke med militærbistand til Ukraina. Blant det som sendes, er 59 Bradley-stormpanservogner og 90 pansrede Stryker-personellkjøretøyer. I tillegg sendes Avenger-luftforsvarssystemer og flere typer ammunisjon.

Pakka inkluderer ikke stridsvognene som Ukraina har bedt om, men fra Pentagon-hold het det i går at kjøretøyene blir nyttige for det ukrainske militæret når russiske styrker nå graver skyttergraver og legger ut miner. I alt har ukrainerne blitt lovet 109 Bradley-vogner i denne pakka og en annen som ble kunngjort i starten av måneden.

Skudd mot leilighet i Stockholm-bydel for andre natt på rad

Natt til fredag skjøt noen inn et vindu i en leilighet i Farsta strand i Stockholm. Noen timer i forveien gikk det av nok en eksplosjon i byen, den tredje siden tirsdag.

– Det er skutt inn gjennom et vindu. Det var folk i leiligheten, men ingen er skadd, sier Andreas Dahlin i politiet til TT. Det er andre natt på rad at det blir skutt mot en leilighet i bydelen. Politiet utelukker ikke at skyteepisodene kan ha sammenheng med eksplosjonene, som de sier kriminelle gjenger i byen står bak.

Washington Post: CIA-direktøren møtte Zelenskyj i Kyiv

CIA-direktør William Burns var på hemmelig besøk i Kyiv i slutten av forrige uke, der han møtte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, ifølge Washington Post.

Burns var der for å orientere om hva han venter at Russland planlegger å gjøre militært de neste ukene og månedene, opplyser en ikke navngitt amerikansk tjenesteperson og andre med kjennskap til besøket til avisa. Ifølge Washington Posts kilder var Zelenskyj i møtet svært opptatt av hvor lenge Ukraina kan regne med støtten til USA og andre vestlige land etter at republikanerne har tatt over kontrollen i Representantenes hus.

Målgivende for Zuccarello i Wild-tap

Mats Zuccarello noterte seg for målpoeng igjen, men kunne ikke hindre at Minnesota Wild tapte 2–5 for Carolina Hurricanes i fredagens NHL-oppgjør.

Mats Zuccarello noterte seg i tillegg til assisten for to skudd på mål. Han fikk totalt 20 minutter og 10 sekunder på isen.