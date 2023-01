Flere eksperter tror Wagner-avhopper fikk hjelp av grensevakter

Andrej Medvedev har avslørt at han fikk hjelp til å krysse grensa, men uten å gå nærmere inn på hvordan.

Flere forsvarseksperter Dagbladet har snakket med tror det er en reell sannsynlighet for at hjelpen har kommet fra de russiske grensevaktene.

– Grensestyrker fra FSB har god kontroll på hva som foregår i området, sier oberstløytnant Palle Ydstebø, hovedlærer ved Krigsskolen.

Han mener det er veldig vanskelig og krevende å unngå å bli sett fra observasjonstårnene eller av grensepatruljene, spesielt nå på vinterstid hvor vaktene fort kan oppdage fotspor i snøen.

Også Tom Røseth, etterretningsekspert og hovedlærer ved Stabsskolen ved Forsvarets høgskole, mener det nærmest er umulig å krysse denne grensen ulovlig.

Han tror også at Medvedev kan ha fått bistand fra noen i systemet, for eksempel gjennom bestikkelser.

Generalløytnant Geir Hågen Karlsen mener det er større sannsynlighet for at man fryser i hjel eller går gjennom isen på veien enn at man klarer å komme seg over. Han tror også avhopperen fikk hjelp fra grensevakter.

– Det har jeg ikke hørt noen ting om. Så vidt jeg vet har hjelpen kommet fra lokale, sier Medvedevs advokat, Brynjulf Risnes, til Dagbladet.