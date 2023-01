IT-trøbbel i Nav kan havne i Stortingets kontrollkomité

Det er Senterpartiets Per Olaf Lundteigen, som sitter i arbeids- og sosialkomiteen, som mener IT-skandalen kan havne på kontrollkomiteens bord, skriver Klassekampen.

I fjor opprettet Sivilombudet en undersøkelsessak etter at det ble avslørt at ventetiden er svært lang for personer som har klaget på avslag om sykepenger.

I oktober sto 3.400 personer i kø med en behandlingstid på 52 uker. 500 av dem hadde ventet i over ett år på svar. Siden oktober har køen vokst til 4.240 personer, hvorav 870 har ventet i over ett år.

IT-prosjektet skulle føre til mer automatikk i klagebehandlingen og dermed forkorte køene, noe som ikke har skjedd.

– Vi står altså overfor nok en statlig IT-fiasko. Tidligere har jeg vært med å behandle slike Nav-IT-fiaskoer i kontrollkomiteen, sier Lundteigen, som mener saken kan ende nettopp der dersom Nav-ledelsen ikke legger fram dokumentasjon på hvordan etaten endte i denne situasjonen.

Lederen av arbeids- og sosialkomiteen, Kirsti Bergstø (SV), utfordrer arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) til å komme på banen om årsakene til forsinkelsen, konsekvensene og hvilke grep som blir tatt.