Lofoten får innføre turistskatt

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) presenterte nyheten under sitt besøk i Lofoten torsdag. I Hurdalsplattformen har regjeringen åpnet for muligheten for et besøksbidrag, også kjent som «turistskatt».

Utformingen av ordningen er ikke fastlagt ennå.

– Vi skal få dette på plass i løpet av året. Men det er noen juridiske, praktiske og økonomiske utfordringer som må avklares. Vi gjør dette for at det skal være bra for næringen, bra for lokalsamfunnet og bra for de besøkende, sier Vestre.

Han presiserer overfor NTB at ingenting er endelig avgjort.

– Per nå er ingen destinasjoner tildelt statusen, men Lofoten blir mest sannsynlig pilotprosjekt for innføring av turistskatt, bekrefter Vestre overfor NTB.

Reiselivssjef Line Samuelsen i Destination Lofoten er veldig glad for nyheten.

– Jeg sitter nesten med tårer i øyene fordi jeg er så glad, og nå er vi endelig kommet så langt at dette kan skje, sier Samuelsen til NRK.

NHO Reiseliv har vært kritisk til den foreslåtte turistskatten. De mener det er dyrt nok å feriere i Norge som det er.

Forslag om å innlemme Nordkapp, Beitostølen og verdensarvfjordene Geirangerfjorden og Nærøyfjorden i prøveordningen, er til vurdering i departementet.