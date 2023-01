Vestlending tiltalt for grove voldtekter av tre jenter

Mannen skal ifølge tiltalen ha fått jentene til å utføre seksuelle handlinger med seg selv. Han skal så ha fått tilsendt bilder og videoer av dette.

– Han forlangte at handlingene ble filmet og oversendt ham, heter det i tiltalen.

En av jentene ble instruert til å ta en plastpose over hodet, feste et belte rundt halsen og slå seg selv i ansiktet. De tre jentene mannen er tiltalt for å ha voldtatt via nettet, var alle under 16 år da dette skal ha skjedd.

– Tiltalen taler for seg selv når det gjelder handlingenes grovhet, sier statsadvokat Trond Høvik til Bergens Tidende.

Den nå tiltalte mannen ble pågrepet i februar i fjor.

Bergens Tidende skriver at mannen erkjente straffskyld etter siktelsen under det første fengslingsmøtet. Mannens forsvarer advokat Bertil Rønnestad vil ikke kommentere saken før han har fått gjennomgått tiltalen med sin klient.

Saken er foreløpig ikke berammet.