Generalsekretæren i Foreningen for barnepalliasjoner sagt opp av styret

Det opplyser styreleder Ansgar Gabrielsen til NTB.

Det var Fædrelandsvennen som først omtalte oppsigelsen.

Oppsigelsen skjer etter at det torsdag ble lagt fram en knusende rapport om foreningens pengebruk.

– Hun ble sagt opp i forbindelse med et styremøte som ble gjennomført torsdag. Rapporten har såpass mange anførsler og betydelige påpekninger at det var det eneste rette for framtiden, sier Gabrielsen til NTB.

Helsedirektoratet konkluderte torsdag med at FFBs bruk av penger er kritikkverdig, og krever at Foreningen for barnepalliasjon betaler tilbake et tosifret millionbeløp.

Kritikkverdige funn

I Helsedirektoratets oppsummering av rapporten står det at de offentlige tilskuddsmidlene i hovedsak er brukt på prosjektet Andreas Hus, et barnehospice som er bygget i Kristiansand. Det er ingen indikasjoner på personlig vinning. Det er derimot gjort en rekke funn som anses som kritikkverdige.

Pedersen er sykmeldt, og NTB har vært i kontakt med hennes advokat Anne Marie Varen. Hun sier at de verken vil kommentere dagens rapport eller oppsigelsen.

– Det er noe vi eventuelt vil komme tilbake til på et senere tidspunkt, sier Varen.

– Svært uheldig

Det er revisjonsselskapet PwC som har bistått Helsedirektoratet med å finne ut hvordan FFB har brukt 90 millioner kroner på å etablere barnehospicet Andreas Hus i Kristiansand, skriver Fædrelandsvennen.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) mener det som kommer fram i granskingsrapporten, er svært uheldig.

– Jeg forventer at organisasjoner som mottar tilskudd fra staten, bruker midlene i tråd med formålet og regelverket, sier hun til NRK.