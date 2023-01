Åpningen av Follobanen utsettes til 12. februar

– Vi er lei oss for at pendlerne og øvrige reisende på Follobanen ikke har fått det tilbudet vi har lovet dem, og at det nå tar ytterligere tid før gjenåpning, sier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor.

Det kommer fram i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Åpningen blir utsatt slik for at Bane Nor kan være sikre på at de kan håndtere eventuelle ytterligere feil og mangler før togene settes i trafikk. Utsettelsen er kommunisert til Vy i dag slik at de kan få tid til å planlegge rutetilbudet fremover, samt ivareta informasjonsbehovet om togtilbudet til de reisende.

Follobanen ble opprinnelig åpnet 11. desember, men ble stengt etter bar få dagers drift.