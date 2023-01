Togstrekningen mellom Asker og Drammen åpen for trafikk

I en oppdatering like over klokken 11 melder Bane Nor at tog igjen kan kjøre på strekningen mellom Asker og Drammen.

– Du må fortsatt regne med forsinkelser og innstillinger, skriver Bane Nor i en trafikkmelding.

Bane Nor meldte om signalfeil på sine nettsider ved 5.30-tiden. Det var en kort periode åpent for at noen få tog kunne kjøre, men ved 9.30-tiden ble det meldt at det igjen var helt stengt.

Berørte toglinjer er:

* FLY1: Drammen – Oslo lufthavn

* RE10: Drammen – Oslo S – Lillestrøm – Oslo lufthavn – Lillehammer

* R13: Drammen – Oslo S – Dal

* R12: Kongsberg – Oslo S – Eidsvoll

* F4: Oslo S – Bergen

* F5: Oslo S – Kristiansand – Stavanger S, Sørlandsbanen

* RE11: Skien – Oslo S – Eidsvoll, Vestfoldbanen.

Vy satt inn shuttlebusser på strekningen som var stengt, og buss for tog gjelder fortsatt en stund til her. På de andre strekningene må de reisende benytte togene som kjører.

– Det er dessverre få tilgjengelige busser/taxier i øyeblikket. Vi ber passasjerer om å vurdere andre transportmidler, skriver Vy.

Ifølge Drammens Tidende var det lange køer ved stasjonen av pendlere som venter på buss for tog.