Stor usikkerhet i norsk økonomi – renten holdes uendret

– Mest sannsynlig hever vi renten i mars, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache etter det siste rentemøtet.

Etter flere rentehopp den siste tiden, velger sentralbanken denne gang å avvente litt.

Dette er i tråd med hva de fleste ekspertene trodde på forhånd.

Ifølge sentralbanken er det fortsatt høyt press i norsk økonomi, noe som kan bidra til å holde prisveksten oppe.

– Det kunne tilsi å øke renten på dette møtet. På den annen side er det utsikter til lavere energipriser enn tidligere lagt til grunn, og de internasjonale prisimpulsene ser ut til å avta, skriver sentralbanken.

Går gradvis fram

Men utsiktene for norsk økonomi er altså mer usikre enn normalt.

Det påpekes at renten er hevet mye på kort tid, og at pengepolitikken har begynt å virke innstrammende på økonomien.

– Det kan tilsi å gå mer gradvis fram i rentesettingen, skriver Norges Bank.

Styringsrenten i Norge er den renten bankene får på sine innskudd i Norges Bank, og den påvirker dermed i stor grad boliglånsrentene – som pleier å være noe høyere.

Positive reaksjoner

Organisasjonen Huseierne påpeker at økonomien i norske husholdninger er under stort press på grunn av økte priser, og at det er fornuftig at Norges Bank holder renten uendret.

– Det er nå viktig at den forrige rentehevingen får lov til å virke i økonomien til folk før det vurderes nye rentehevinger. Renteøkningen i desember får først virkning i starten av februar, sier forbruker- og kommunikasjonssjef Carsten Henrik Pihl i Huseierne.

Gjeldsspesialist Sebastian Mikolajczyk i Bank2, som gir lån til folk som har havnet i økonomisk uføre, mener beslutningen er klok.

– Dagens beslutning gjør at folk får en pustepause og tid til å tilpasse seg den nye økonomiske hverdagen med høye strømpriser og galopperende inflasjon, sier han.