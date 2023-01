29 personer ble drept i Norge i 2022

Det ble begått tre dobbeltdrap i Norge i 2022. 35 personer er siktet for drap, skriver Kripos i en pressemelding.

­– Tallene er forholdsvis like som tidligere år, og sett i et tiårsperspektiv skiller ikke 2022 seg ut i nevneverdig grad. Samtidig er det små tall, der få saker kan gi betydelige prosentvise utslag, sier lederen for voldsseksjonen i Kripos, Vibeke Schei Syversen.

Kniv ble benyttet i 65 prosent av sakene, og 77 prosent av sakene skjedde i private hjem. Nesten alle gjerningspersoner var menn, og det er kun registrert fire kvinnelige gjerningspersoner.

Årets drapsoversikt inkluderer for første gang en oversikt over antall gjerningspersoner med alvorlige psykiske lidelser på gjerningstidspunktet. Blant de 35 siktede personene i 2022, er foreløpig fem diagnostisert med en alvorlig psykisk lidelse på gjerningstidspunktet, ifølge Kripos. Antallet vil trolig øke. Årsaken er at flere personer fremdeles er til observasjon.

Det ble ikke registrert drap i Finnmark, Nordland eller Trøndelag politidistrikt i fjor.