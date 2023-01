New Zealands statsminister Jacinda Ardern sier hun går av

New Zealands statsminister Jacinda Ardern sier at hun vil gå av senest 7. februar, melder flere lokale medier. Hun har ledet landet siden 2017.

Ardern sa torsdag at hun de siste månedene har forsøkt å finne en motivasjon til å fortsette og til å forsøke å bli gjenvalgt, men at hun ikke har klart det, melder kringkasteren RNZ.

– Så i dag kunngjør jeg at jeg ikke vil forsøke å bli nyvalgt, og at min periode som statsminister vil ta slutt senest 7. februar, sa en tydelig beveget Ardern. Samtidig meldte hun at valget i landet vil bli avholdt 14. oktober.

Xi: Bekymret for koronasituasjonen på den kinesiske landsbygda

Kinas president Xi Jinping sier han er bekymret for koronasituasjonen på landsbygda idet store deler av den kinesiske befolkningen skal reise hjem for å feire nyttår.

President Xi snakket med lokale ledere i en rekke telefonsamtaler onsdag om forberedelser på feiringen.

– Xi sa at han primært er bekymret for distriktsområdene og innbyggerne der etter at landet tilpasset sine koronatiltak, skriver det statlige nyhetsbyrået Xinhua.

AP: USA sender pansrede personellkjøretøy til Ukraina

USA vil sende nesten 100 pansrede personellkjøretøyer av typen Stryker og minst 50 Bradley-stormpanservogner til Ukraina, ifølge nyhetsbyrået AP. Amerikanske myndigheter jobber med å ferdigstille bistandspakken, som trolig vil være på mer enn 2,6 milliarder dollar, knappe 26 milliarder kroner. USA gir også 125 millioner dollar til å styrke det ukrainske strømnettet.

Pentagon sier at de nye kjøretøyene blir nyttige for det ukrainske militæret når russiske styrker graver skyttergraver og legger ut miner. Ukrainas vestlige støttespillere møtes torsdag og fredag på den amerikanske Ramstein-basen i Tyskland, der de skal diskutere forsendelser av tyngre og mer avanserte våpen til Ukraina, ifølge Natos generalsekretær Jens Stoltenberg.

Flertallet av Rødt-toppene har snudd – vil sende våpen til Ukraina

Det er klart flertall for å sende våpen til Ukraina i både stortingsgruppa og sentralstyret til Rødt. Men for å gjøre det, må de få gjennomslag på landsmøtet i april.

Totalt 11 av Rødts 18 sentralstyremedlemmer sier ja til våpenstøtte, viser en gjennomgang gjort av Klassekampen. Fire er uavklarte, inkludert partileder Bjørnar Moxnes. Joakim Møllersen, Mariette Lobo og Synne Høyforsslett Bjørbæk sier nei. I stortingsgruppa sier fem av åtte ja til våpenstøtte. To er uavklarte, og én sier nei.

Minst én død i sammenstøt mellom demonstranter og politi i Peru

Demonstranter fra hele Peru har samlet seg i Lima før en planlagt massedemonstrasjon. Minst én person døde i sammenstøt mellom demonstranter og politi sør i landet.

Den døde er en 35 år gammel kvinne, opplyser Martin de Porres-sykehuset i Macusani. Landsbyen ligger i Andesfjellene sør i Peru. Dermed har 43 mennesker mistet livet i uroen som startet i desember. Det er store protester i landet mot president Dina Boluarte.

Helsetilsynet varsler tilsyn ved St. Olavs hospital

Helsetilsynet vil gjennomføre tilsyn ved St. Olavs hospital i saken der et embryo ble satt inn i feil kvinne. Det skriver Aftenposten.

Avisen har tidligere avdekket at forvekslingen skjedde på slutten av 90-tallet. Forbyttingen ble ikke meldt tilsynsmyndighetene da den ble oppdaget i 2018.