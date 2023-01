Ny dag med detaljerte spørsmål for vaktsjefen på Helge Ingstad

Statsadvokat Magne Kvamme Sylta hadde åpenbart vanskelig for å tro forklaringen den 33 år gamle vaktsjefen ga om kollisjonen og forliset for KNM Helge Ingstad ga i retten onsdag. Den tiltalte navigatøren hadde jobben som vaktsjef den skjebnesvangre natta da fregatten til en verdi av flere milliarder kroner gikk tapt i fjæresteinene ved Stureterminalen i Øygarden etter at den hadde kollidert med tankskipet Sola TS.

I retten onsdag forklarte vaktsjefen at han og den avtroppende kollegaen var enige om at det måtte dreie seg om et fast objekt de så mot land ved oljeutskipingshavnen. De diskuterte om det kunne være et oppdrettsanlegg eller en plattform av noe slag.

Sylta virket nesten forbløffet undrende da han stilte spørsmål til vaktsjefen om hva slags vurderinger de to marineoffiserene gjorde.

Full dag torsdag

– Hvorfor skulle det være fiskeoppdrett der? Dere er to erfarne navigatører som står der på bro og diskuterer. Hvordan kunne dere tenke at det var en plattform, det er jo et sted for utskiping av ting? spurte Sylta.

– Forstår du at jeg spør om det? For virkelig – jeg lurer på det,? spurte Sylta inngående den tiltalte 33-åringen.

– Fiskeoppdrett eller en plattform – vi var skjønt enige om at vi hadde med et stasjonert objekt å gjøre, sa vaktsjefen.

Hordaland tingrett har lagt opp til at det skal være veldig detaljerte spørsmål fra aktor også hele torsdag.

– Han får svare så godt han kan på det, sier forsvarer Christian Lundin til NTB etter at retten er hevet.

– Informerte ikke

Ingen av vaktsjefene var blitt varslet av sjøtrafikksentralen på Fedje om at det skulle være noe tankskip i området de skulle gjennom. Den tiltalte vaktsjefen forklarte at det heller ikke kom noen advarsler om fare fra operatøren på trafikksentralen før det var for sent og en kollisjon var uunngåelig.

– Han ga tydelig uttrykk for sin forventning overfor sjøtrafikksentralen som tross alt er satt til å dirigere og organisere trafikken i området, og når de da ikke informerer verken Sola om Helge Ingstad, eller Ingstad om Sola, så registrerer jeg at han er kritisk til det, forståelig nok, sier Lundin.