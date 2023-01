Helsetilsynet varsler tilsyn ved St. Olavs hospital

Avisen har tidligere avdekket at forvekslingen skjedde på slutten av 90-tallet. Forbyttingen ble ikke meldt tilsynsmyndighetene da den ble oppdaget i 2018.

Statens helsetilsyn ba om en redegjørelse fra sykehuset om saken, og de har nå gjennomgått redegjørelsen og referater fra møter om saken i Klinisk etikkomité på sykehuset.

Resultatet er at de nå varsler både et tilsynsbesøk hos St. Olavs, samt at de ønsker å innhente mer informasjon og dokumentasjon, skriver avisen.

I varselet skriver tilsynet blant annet: «Saken reiser juridiske og etiske problemstillinger og har fått konsekvenser. Ikke bare for barnet som ble født etter behandlingen, men også for parene som ble behandlet med assistert befruktning.»

Sykehuset blir nå bedt om å redegjøre for hvilke undersøkelser og tiltak som ble gjennomført etter at sykehuset i 2018 ble kjent med hendelsen, og om å dokumentere hvilke juridiske råd de innhentet i saken.

St. Olavs hospital må også dokumentere de nåværende rutinene sykehuset har for hvordan, og på hvilke tidspunkt, identitetskontroll av kvinner og par blir utført i forbindelse med assistert befruktning.

Sykehuset får to ukers frist på seg til å sende dokumentasjonen.