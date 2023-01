Hellestveit: Medvedev kan utleveres til Russland

Det kan skje dersom Russland begrunner utlevering med at de vil straffeforfølge ham for krigsforbrytelser, forklarer Hellestveit til Klassekampen.

Hun sier det da blir et spørsmål om hvorvidt Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) står i veien for Genèvekonvensjonene, som åpner for hennes tolkning. EMK vil motsette seg utlevering dersom Medvedev risikerer tortur eller ikke er sikret en rettferdig rettergang.

En annen folkerettsekspert, Terje Einarsen ved Universitetet i Bergen, mener Hellestveit har misforstått.

– Når en stat har ratifisert flere konvensjoner, så har de forpliktelser etter alle konvensjonene. Om det oppstår motsetninger, må de løses. Men det grunnleggende prinsippet i folkeretten om at du ikke kan sende noen til et sted der det er reell risiko for tortur, drap, og umenneskelig behandling, er folkerettslig sedvanerett, sier Einarsen.

Han mener også Ukraina vil ha forrang ettersom eventuelle krigsforbrytelser vil være begått i landet.