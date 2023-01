Pågrepne etter knivstikking i Lørenskog er løslatt

– Etterforskningen er i en innledende fase, og det har blitt gjort flere vitneavhør og innhenting av videoovervåking. Hendelsesforløpet og motiv vil søkes avdekket i den videre etterforskningen. I tillegg vil etterforskningen avklare hvem som var involvert. Hva som er sagt i avhør, kan jeg ikke gå nærmere inn på av hensyn til den pågående etterforskningen, skriver politiadvokat Ida Svindland i Øst politidistrikt i en epost til NTB.

Hun legger til at de involverte er kjent for politiet, og at de ikke kan si noe om hva som er motivet for hendelsen.

Det var mandag ettermiddag at en mann ble knivstukket i et bein i Lørenskog. Tre menn skal ha stått bak angrepet, og man leter fortsatt etter den tredje. Politiet opplyste senere på dagen at knivstikkingen kan ha oppstått som følge av «en kjent konflikt mellom to miljøer på Romerike».

– Det er ingen indikasjoner på at det er tilfeldig, tilføyer Svindland.