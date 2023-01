– Når det gjelder mannen som ble løslatt i går, der har påtalemyndigheten gjort en ny vurdering og mener det ikke lenger er grunnlag til å opprettholde siktelsen for medvirkning til drapsforsøk, opplyser politiinspektør Grete Lien Metlid i Oslo politidistrikt på en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

Metlid opplyser at to siktede menn som er etterlyst, ennå ikke er pågrepet. Politiet tar høyde for at de kan befinne seg i utlandet.

– Vi jobber med det, men ønsker ikke å si mer rundt det. Det at vi går ut med bilde, er i håp om at de blir pågrepet, sier Metlid til NTB.

Mulig gjengoppgjør

Politiet valgte onsdag å gå ut med bilde av mannen de mener er skytteren fra skyteepisoden natt til søndag. Han er siktet for drapsforsøk. De går imidlertid ikke ut med navnet hans av hensyn til hans familie. Den andre mannen er siktet for medvirkning til drapsforsøk.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Politiet orienterer om skyting i Oslo Oslo 20230118. Bildet er publisert av polititet. Vi oppfordrer redaksjonene til å gjøre egne redaksjonelle vurderinger ved bruk. Politiinspektør Grete Metlid informerer pressen om etterforskningen av skytingen i Oslo i presserommet i Politihuset I Oslo. Foto: Javad Parsa / NTB

Begge mennene har tilknytning til den kriminelle MC-klubben Satudarah.

– Vi har fortsatt ikke konkludert angående motiv, men vi har god kunnskap om miljøet, sier Metlid, som legger til at det per nå ikke er aktuelt å etterlyse flere personer i saken.

Får medisinsk behandling

Det var natt til søndag at to menn i 30- og 40-årene ble alvorlig skadd i en skyteepisode ved et utested i Oslo sentrum. Begge de skadde er nå avhørt, men Metlid vil ikke gå inn på hva de har fortalt i avhør.

– Hvordan står det til med de to som ble skadd?

– Det går fremover med dem, men de får fortsatt medisinsk behandling, sier politiinspektøren.

De to mennene er ifølge politiet lederskikkelser i den kriminelle gjengen Young Guns.

Politiet har også avhørt flere vitner, men ifølge Metlid ønsker de å komme i kontakt med flere som var ute natt til søndag.

Undersøker sammenheng med andre voldsepisoder

Politiinspektøren sier de har deler av drapsforsøket på video, men at de til nå har fått inn lite tips.

– Vi har fått inn få tips og få bilder og videoer, men vi har hentet inn en god del video selv, sier Metlid til NTB.

Politiet opplyste tidligere i uken at de undersøker om skytingen i Oslo sentrum i helga kan ha sammenheng med en knivstikking på Lillestrøm i starten av desember i fjor. Metlid ønsket ikke å utdype dette onsdag.

– Vi jobber bredt og ønsker å se på tidligere hendelser, personer og miljøer. Samtidig er det viktig at vi ikke konkluderer for raskt. Om det er andre bakenforliggende årsaker som medvirker til skytingen, det må vi komme tilbake til.