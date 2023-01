Løslatt mann ikke lenger siktet for medvirkning til drapsforsøk i Oslo

– Når det gjelder mannen som ble løslatt i går, der har påtalemyndigheten gjort en ny vurdering og mener det ikke lenger er grunnlag til å opprettholde siktelsen for medvirkning til drapsforsøk, opplyser politiinspektør Grete Lien Metlid i Oslo politidistrikt på en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

Metlid opplyser at to siktede menn som er etterlyst, ennå ikke er pågrepet.

Politiet går samtidig ut med bilde av mannen de mener er skytteren fra skyteepisoden natt til søndag. De går imidlertid ikke ut med navnet hans av hensyn til hans familie.

– Vi har fortsatt ikke konkludert angående motiv, men vi har god kunnskap om miljøet, sier Metlid.

Det var natt til søndag at to menn i 30- og 40-årene ble alvorlig skadd i en skyteepisode ved et utested i Oslo sentrum. Begge de skadde er nå avhørt.