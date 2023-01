Flertall i Rødts stortingsgruppe for våpen til Ukraina

Partiets offisielle syn er fortsatt at Norge ikke skal støtte Ukraina med våpen.

Etter tirsdagens «Debatten»-sending på NRK flagger nå flere profilerte medlemmer av Rødt at de har endret syn på partiets gjeldende politikk.

Fem av Rødts åtte stortingsrepresentanter markerer nå at de er uenige med partiets vedtatte nei til våpenhjelp. De fem er partiets nestleder Marie Sneve Martinussen fra Akershus, Tobias Drevland Lund fra Telemark, Hege Bae Nyholt fra Sør-Trøndelag, Seher Aydar fra Oslo, og Mimir Kristjansson fra Rogaland, skriver VG.

Blant annet Tobias Drevland Lund, Hege Bae Nyholt, Mimir Kristjansson, partisekretær Benedikte Pryneid Hansen og nestleder Marie Sneve Martinussen.

– Jeg har tidligere vært enig i at Norge ikke bør sende våpen, dels av frykt for at vi skal bli trukket inn i krigen og dels fordi vi har holdt oss med et prinsipp i mange tiår om å ikke selge våpen til land i krig. Men når debatten i Rødt nå kommer opp på nytt har jeg gått noen runder med meg selv, og landet på motsatt konklusjon, sier Kristjánsson til Dagbladet.

– Jeg har tvilt meg fram til et ja. De som blir angrepet må kunne få forsvare seg, sier Hege Bae Nyholt til VG.

Partiets offisielle syn er fortsatt at Norge ikke skal støtte Ukraina med våpen.

Nestleder Martinussen understreker at Rødt har støttet Ukrainas kamp mot Russland hele veien.

– Jeg mener dette standpunktet nå også bør innebære at Rødt støtter direkte våpenhjelp til et Ukraina som opplever terrorbombing av sivilsamfunn og infrastruktur, skriver Rødt-nestlederen til VG.

Uttalelsene kommer rett etter at partiet har møtt motbør etter « Debatten » på NRK tirsdag kveld.

Rødt er nå i en programprosess der partiet kan ende opp med å endre syn og gå inn for militær støtte til Ukraina. En endelig beslutning vil bli tatt på partiets landsmøte senere i år.