To dømt i Høyesterett for millionbedrageri mot mer enn 80 eldre kvinner

To menn er dømt i Høyesterett for å ha svindlet over 80 eldre kvinner med et utbytte på 18 millioner kroner. De to er dømt til henholdsvis fem års fengsel, og seks år og seks måneders fengsel.

– Denne typen av bedragerisaker spiller gjerne på følelser gjennom at bedragerne skaper stress og frykt, og at de kan tilby en enkel løsning for å løse problemet, sier Anette Mørch Siggerud, en av de to etterforskerne på saken i en pressemelding.

Fremgangsmåten var at de fornærmede ble oppringt av en som utga seg for å være fra banken, og som sa at et lån var innvilget i de fornærmedes navn. Når usikkerhet oppsto sa bedragerne at de skulle hjelpe til.

– For å kunne stoppe det de fornærmede trodde var et innvilget lån, ble de bedt om å oppgi personnummer og å trykke på kodebrikken sin. På den måten kom bedragerne inn i nettbanken til de fornærmede, og kunne da begynne å føre over penger.

Etter et omfattende etterforskningsarbeid fant politiet sammenhenger mellom flere saker, og i juni 2020 kunne politiet pågripe de som sto bak.