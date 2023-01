Regjeringen vil at seks av ti ansatte i barnehager må være barnehagelærere innen 2030

– Vi kan ikke slå oss til ro med at hver tredje ansatt mangler barnehagelærerutdanning eller relevant fagarbeiderutdanning. Alle foreldre bør kunne forvente at barna deres møter faglig trygge ansatte. Derfor vil vi at flere av de ansatte er barnehagelærere og fagarbeidere, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) til VG.

Blant målsettingene i den nye barnehagestrategi fram mot 2030 er at minst 60 prosent av de ansatte er barnehagelærere. I tillegg vil at regjeringen e at minst en firedel av de ansatte skal ha fagarbeiderutdanning.

Av de nærmere 90.000 som er ansatt i norske barnehager i dag, mangler 40.000 direkte relevant utdannelse, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

I dag er 44 prosent av de ansatte barnehagelærere og 22 prosent er barne- og ungdomsarbeidere.

Regjeringen vil også vurdere strengere regulering av kostpenger i barnehagen og i tillegg gi kommunene større mulighet til å bestemme finansiering og krav til barnehager.

– Barnehager er et viktig velferdstilbud for barna våre. Derfor mener vi det er riktig at kommunene får mer demokratisk kontroll og styring med hele barnehagesektoren, sier Brenna i en pressemelding.