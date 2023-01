Tonje Brenna advarer mot økt barnetrygd: – Ikke ytelse for de som trenger hjelp

Brenna sier til Vårt Land at hun mener at arbeidslinjen må fortsatt være en prioritet for partiet, og at økt barnetrygd vil føre til at man ikke har råd til å betale for de som ikke kan jobbe.

– Barnetrygden er ikke en ytelse til de som trenger hjelp fra det offentlige. Det har vi andre ytelser for, begynner Brenna.

Utspillet kommer etter at det har blusset opp en debatt i partiet om arbeidslinjen.

– Det er sunt at det blir en debatt på landsmøtet. Men jeg er mer opptatt av billig barnehage og SFO enn av økte stønader, sier Ap-statsråden til avisen.

Oslo-byråd Rina Mariann Hansen sa tidligere i januar til Vårt Land at hun mener arbeidslinjen er utdatert og et «forferdelig begrep», mens Akershus Arbeiderparti har fremmet forslag om å vurdere økt barnetrygd og «gjennomgå stønader og ytelser for å sikre at de er på et nivå man kan leve av».

Brenna skal lede en arbeidsgruppe i Arbeiderpartiet som skal foreslå tiltak for å få flere unge i jobb, og levere en uttalelse til behandling på landsmøtet i mai.

– Vi har passert én million alderspensjonister. Vi nærmer oss hundre tusen under 30 år som av ulike årsaker ikke er i jobb. De som ikke kan jobbe, skal vi ta godt vare på. Men det gjør det desto viktigere at vi som kan og vil, må få mulighet til å jobbe. For regnestykket må gå opp, sier Brenna til Vårt Land,