Telenor og Telia advarer om at svindlere er blitt mer utspekulerte og sender ut falske fakturaer med tidsfrist på epost for å lure til seg penger. – En utfordring i dag er at svindleren nå prater perfekt norsk og lager falske nettsteder med så godt norsk språk og topp design, at det er veldig mye lettere å la seg lure, sier Telenor-sjefen. Foto: Thomas Winje Øijord / NTB