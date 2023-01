Fredsprisvinner Maria Ressa frikjent for skatteunndragelse



Den filippinske journalisten og fredsprisvinneren Maria Ressa er sammen med sitt gravenettsted Rappler frifunnet for skatteunndragelse. Ressa har vært en skarp kritiker av landets tidligere president Rodrigo Duterte og hans såkalte krig mot narkotika.

– Dette er ikke bare en seier for Rappler, men en seier for enhver filippiner som har blitt urettmessig anklaget. Disse anklagene var politisk motivert, sier Ressa, som videre kaller rettsprosessen for «uforskammet maktmisbruk».

Letearbeidet stanses i ruinene av boligblokk i Dnipro

Letingen etter de 20 som fortsatt er savnet etter angrepet mot en boligblokk i Dnipro lørdag, er avsluttet. 45 mennesker er bekreftet døde.

– Sjansene for å finne noen i live nærmer seg dessverre null, sier ordfører Borys Filatov. Han legger til at enkelte kan ha blitt så herjet av flammene og fallende ruiner at de kan være vanskelig å finne, legger han til. Siden lørdag er 45 blitt funnet døde, blant dem seks barn. Rundt 80 ble skadd, og fortsatt får 28 behandling på sykehus. For mange av dem er tilstanden kritisk.

Forsinkelser på Hovedbanen

Bane Nor opplyser at det er forsinkelser på Hovedbanen onsdag morgen. Årsaken er feil på sporet ved Lørenskog.

Feilen berører lokaltog L1 som går mellom Spikkestad – Asker – Oslo S – Lillestrøm.

Flere evakuerte etter garasjebranner

Garasjebranner både i Holmestrand og i Sandnes i natt har ført til at flere personer har måttet evakueres mens slukking pågikk. Det er ikke meldt om skadde.

Samtlige evakuerte har fått dra tilbake til boligene sine med beskjed om å holde vinduer lukket på grunn av røyken.

Zuccarello målløs i ny Wild-seier

Mats Zuccarello har notert seg for mål eller målgivende i tre kamper på rad, men gikk av banen uten målpoeng da Minnesota Wild slo Washington Capitals 4–2 onsdag.

Seieren var Wilds tredje strake. Lørdag slo de Arizona Coyotes 2–1 på hjemmebane, etter å ha slått New York Islanders 3–1 borte torsdag. Neste kamp er mot Carolina Hurricanes i Raleigh torsdag.

Passasjerfly på vei til Sydney sendte ut mayday-signal

Et Qantas-fly på vei fra New Zealand til Sydney sendte ut mayday-signal mens det var over Stillehavet onsdag. Qantas Flight 144 sendte ut signalet rundt en halvtime før det skulle ha landet på flyplassen i Sydney, og nødetatene rykket ut for å være klare. Det er et fly av typen Boeing 737.

Ifølge flere medier dreide det seg om problemer med en av flyets to motorer. Flyet klarte likevel å lande trygt. Et mayday-signal sendes ut når et fly er i alvorlig, umiddelbar fare og har behov for umiddelbar hjelp, ifølge Airservices Australia.