Kraftig Venstre-skyts mot Rødt

– Det viktigste er at vi fjerner Rødt fra roret og forhindrer ­at Oslo og andre kommuner styres av ytterfløyer med så radikale meninger, sier Unge Venstre-leder Ane Breivik til Altinget.

Hun sier at Rødt er mye mer ekstremt Frp, som Venstre satt i regjering med, og peker spesielt på krigen i Ukraina.

– Det er ganske tydelig når et bredt politisk flertall vil støtte våpen til Ukraina, mens Rødt fortsatt ikke vil slutte seg til den avgjørelsen på grunn av ideologiske årsaker.

Breivik understreker at hun ikke har innflytelse over Oslo Venstre, men hun møter forståelse hos Venstres gruppeleder i bystyret, Hallstein Bjercke.

– Vi har sagt at vi er et konstruktivt opposisjonsparti og er villig til å danne flertall med dagens byråd hvis det betyr gjennomslag for vår politikk. Så langt har de ikke kommet til oss, men heller valgt å samarbeide med Putins medløpere i Rødt, sier Bjercke