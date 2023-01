Ungdomspolitiker vil at Rødt skal snu om våpenstøtte til Ukraina

Rød Ungdoms leder Alberte Tennøe Bekkhus sitter også i sentralstyret i Rødt og er enig i forslaget om linjeskifte i spørsmålet om våpen til Ukraina, skriver Klassekampen.

– Jeg har gått i meg selv, og mange av argumentene vi hadde mot å sende våpen, har vist seg å ikke stemme. Ukraina kjemper nå en intens forsvarskamp. Det har kun vært mulig gjennom at de har fått våpen. Å da si nei til å gjøre det opplever jeg som at man indirekte svekker motstandskampen, sier hun.

Lederen i Rød Ungdom møter imidlertid motbør hos sin egen nestleder Liv Müller Smith-Sivertsen, som sier til avisen at hun mener det er bra at debatten kommer, men at hun mener Rødts nåværende linje er riktig.

Rød Ungdom skal behandle saken på et landsstyremøte i slutten av januar.

Rødt har som eneste parti i Stortinget sagt nei til å sende våpen til Ukraina, men flere partiveteraner har den siste tiden tatt til orde for at partiet må snu. Leder Bjørnar Moxnes har hilst debatten velkommen.