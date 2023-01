Arkitekt anker korrupsjonsdom i Tjøme-saken

– Rune Breili har bestemt seg for å anke avgjørelsen til Høyesterett. Han anker dommen i sin helhet: lovanvendelsen, saksbehandlingen og straffeutmålingen, sier hans forsvarer, advokat Thomas Skjelbred, til Dagens Næringsliv.

I starten av januar ble arkitekten dømt for korrupsjon i Agder lagmannsrett. En byggesaksleder ble dømt til elleve måneders fengsel for korrupsjon og tjenesteforsømmelse. Saken hadde da hatt flere runder i rettsvesenet.

– Breili mener Agder lagmannsretts avgjørelse etterlater et fortsatt behov for å avklare hvor grensene for straffbar korrupsjon går, sier Skjelbred til DN og fastholder at straffen i tillegg var altfor streng.

Tjøme-saken omfatter et stort antall omstridte tillatelser til bygging i den attraktive strandsonen på Tjøme. Kjernen i saken har vært svært nære relasjoner mellom et lokalt arkitektfirma og den kommunale byggesakslederen og vederlagsfrie arkitekttjenester fra sivilarkitekt Rune Breili til byggesaksleder Harald Svendsen.

Også Svendsen anker dommen til Høyesterett, bekrefter hans forsvarer Henrik Strømme overfor DN.