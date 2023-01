– Bakgrunnen for dette er at de involverte tilhører de samme miljøene, sier politiinspektør Grete Metlid til NTB.

Det var natt til 3. desember at flere maskerte personer tok seg inn på et utested i Lillestrøm og gikk til angrep på minst to personer.

– Vi kan ikke konkludere med at det er noen direkte sammenheng. Samtidig må vi sikre informasjon om hva som skjer, sier politiinspektør Grete Metlid i Oslo politidistrikt til NTB.

En rekke personer siktet for grov kroppsskade i forbindelse med saken.