– Bakgrunnen for dette er at de involverte tilhører de samme miljøene, sier politiinspektør Grete Metlid til NTB.

Det var natt til 3. desember at flere maskerte personer tok seg inn på et utested i Lillestrøm og gikk til angrep på minst to personer.

– Vi kan ikke konkludere med at det er noen direkte sammenheng. Samtidig må vi sikre informasjon om hva som skjer, sier Metlid til NTB.

En rekke personer er siktet for grov kroppsskade i forbindelse med saken.

For dårlig til avhør

Metlid sier det er svært lite nytt om skytingen i Oslo. En mann i 20-årene som ble pågrepet og siktet for medvirkning til drapsforsøk, ble tirsdag løslatt.

En av de to mennene som ble skutt, ble avhørt mandag. Den andre har vært for dårlig til å avhøres.

– Han er såpass dårlig at det ikke har latt seg gjøre å avhøre ham. Det jobbes med å få til et avhør i løpet av kvelden, sa Metlid til NTB i 17.30-tiden tirsdag.

Politiet har fra første stund bedt folk om tips, aller helst i form av video eller foto fra åstedet. Temmelig lite er kommet inn, ifølge Metlid.

– Folk tenker kanskje at «det har sikkert noen andre gjort», eller de har vært ganske i feststemning. Men vi vil svært gjerne ha for eksempel snapper eller andre videosnutter, understreker hun.

– Etterforsker bredt

Det er en mengde overvåkingskameraer i området rundt Nationaltheatret. Disse er selvsagt svært viktige for politiet.

– Vi har et eget prosjekt som jobber med overvåkingsvideoene, så de blir svært viktige. Og så jobber vi med avhør av personer som var i området den kvelden, sier Metlid.

Hun understreker at selv om politiet er kjent med hvilke miljøer de involverte tilhører, jobber de bredt med saken. To personer er fortsatt etterlyst, og ifølge Metlid ligger det ikke an til at flere vil bli etterlyst. De to er siktet for drapsforsøk eller medvirkning til dette.