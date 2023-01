Mannen er dømt for å uaktsomt ha forvoldt en 28-årings død 3. februar 2022, melder Rana Blad.

I dommen kommer det fram at tiltalte kom over i motsatt kjørefelt og frontkolliderte med bilen 28-åringen satt i. Mannen i 30-årene hadde ikke gyldig førerkort og kjørte i ruspåvirket tilstand.

Mannen ble også dømt for ytterligere ett tilfelle av ruskjøring, to fartsovertredelser, fire tilfeller av kjøring uten gyldig førerkort og to andre overtredelser av vegtrafikkloven.

Han er i tillegg dømt til å betale 15.000 kroner i bot og til sammen 460.000 kroner i erstatning til 28-åringens foreldre og passasjeren som satt på i bilen til den omkomne.