Medvedev risikerer utlevering til Ukraina

– Det kan skje, såframt norske myndigheter stoler på at han får en rettferdig rettergang og human behandling, sier førsteamanuensis Camilla Guldahl Cooper ved Stabsskolen ved Forsvarets høgskole.

Medvedev ble pågrepet av politiet i Pasvikdalen langs den russiske grensa fredag og søkte umiddelbart asyl i Norge. Han var med i den russiske leiesoldatgruppa Wagner i flere måneder i 2022, før han rømte, ifølge menneskerettighetsorganisasjonen Gulagu.net.

Blir ikke utvist til Russland

Flere eksperter, samt Medvedevs advokat Brynjulf Risnes, har allerede uttalt at det ikke er aktuelt å utvise ham til Russland. Der risikerer han trolig forfølgelse.

Spørsmålet om Medvedev har begått krigsforbrytelser har imidlertid hengt tungt over hele saken. Medvedev har gjennom sin advokat påstått at han var vitne til krigsforbrytelser, og sier han vil vitne om dette for alle som ønsker det.

Kripos har ansvaret for å etterforske mulige krigsforbrytelser i Ukraina fra norsk side, og dette kan også påvirke hans muligheter for å få asyl, mener Cooper.

– Det må etterforskes først, for å vite hva han har vært involvert i. Det er stor sjanse for at han som medlem av Wagner-gruppen har begått forbrytelser, men spørsmålet er om de er krigsforbrytelser, sier hun.

Kan også dømmes i Norge

Tirsdag ble det kjent at Kripos ønsker å avhøre Medvedev.

Til NRK har Cooper uttalt at man ikke normalt får opphold dersom man er skyldig i krigsforbrytelser. Om dette er tilfelle, kan Medvedev også få rettergang i Norge, i henhold til prinsippet om universell jurisdiksjon – alle land har rett til å etterforske brudd på krigens folkerett, uansett hvor i verden de er begått. I 2008 ble en norskbosnier dømt i Oslo tingrett til fem års fengsel for krigsforbrytelser som ble begått i Bosnia i 1992.

– Ukraina må ha kapasitet til å håndtere saken om han skal utleveres dit. Det blir mange slike saker framover, så europeiske land må fordele byrden, sier Cooper.