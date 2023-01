Kripos vil avhøre Wagner-avhopper Andrej Medvedev

– Kripos er i kontakt med Andrej Medvedev og hans forsvarer, og ønsker å gjennomføre avhør av ham i den nærmeste fremtid. Medvedev har status som vitne, heter det i en pressemelding fra politiet.

Kripos viser til at Medvedev selv har fortalt at han har vært med i Wagner-gruppen, og legger til at det er interessant for Kripos å få mer informasjon om denne perioden.

Kripos har det nasjonale ansvaret for etterforskning av krigsforbrytelser i Norge og deltar også i den internasjonale etterforskningen av krigsforbrytelser i Ukraina, ved Den internasjonale straffedomstolen ICC.

– Utover dette har vi ingen kommentarer til saken, men vil komme tilbake med mer informasjon på et senere tidspunkt, skriver Kripos.

Medvedev ble pågrepet av Forsvaret i Pasvikdalen fredag og søker nå asyl i Norge.

– Jeg har grunn til å tro at Kripos vil være interessert i informasjon han har, om kamphandlinger i Ukraina og krigsforbrytelser begått der, sa Medvedevs advokat, Brynjulf Risnes til Aftenposten mandag.

Risnes sier Medvedev er innstilt på å dele informasjonen han har.

– Han har informasjon som vil være spesielt verdifull i denne etterforskningen, sier Risnes

Ifølge den russiske menneskerettsorganisasjonen Gulagu.net skal Medvedev ha hatt en fire måneder lang kontrakt med Wagner-gruppen fra 6. juli i fjor. Han skal ha rømt da denne utløp. Medvedev har fortalt om en dramatisk flukt før han til slutt endte opp i Norge.