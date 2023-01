Industri Energi krever kompensasjon for karantene for nær 650 medlemmer

Sakene vil bli anlagt som gruppesøksmål, opplyser Industri Energi i en pressemelding.

– Vi har utredet det rettslige grunnlaget for å kunne kreve kompensasjon for pålagt karantene som følge av pandemien. Vår klare vurdering er at pålagt og utstått karantene i fritiden skal være berettiget kompensasjon, sier Erling Holmefjord, leder for arbeidslivsavdelingen og advokat Karianne Rettedal, leder for juridisk avdeling, i Industri Energi.

Det er særlig oljearbeidere som er bosatt i andre land som hadde omfattende og inngripende belastning over lang tid, heter det i meldingen.

Under pandemien måtte enkelte sitte i isolasjon på hotell opptil 10 dager før arbeidsoppdraget startet.