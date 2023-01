Kraftig økning i drukningsulykker i 2022

Det viser Redningsselskapets drukningsstatistikk. I tillegg omkom åtte norske statsborgere i drukningsulykker i utlandet i fjor.

Menn over 60 år er overrepresentert i statistikken. 42 prosent av de som druknet i fjor var 60 år eller eldre, og ni av ti var menn. Aldersgruppen utgjør en stadig større del av drukningsstatistikken.

– Det kan ha sammenheng med at dagens pensjonister er sprekere og har en mer aktiv livsstil enn generasjonene før. Det kan også være at mange ikke tar hensyn til at ferdigheter og kropp endrer seg med årene. Balanse og reaksjonsevne blir dårligere, og muskelstyrken er ikke den samme. For at færre skal drukne i Norge, må vi også nå denne aldersgruppen, sier fagsjef for drukningsforebygging Tanja Krangnes i Redningsselskapet.

Verste desember på mange år

Desember måned stikker seg ut som den verste drukningsmåneden i 2022. Åtte personer mistet livet, noe som er det høyeste antallet på 25 år.

Fire av de åtte ulykkene skjedde etter fall fra land i sjø eller elv, mens to personer omkom etter at en snøscooter gikk gjennom isen på et vann. Det var også en ulykke fra fritidsbåt, og en person omkom etter at traktoren han satt i kjørte ut i sjøen.

Sju av de åtte omkomne var menn.

– Desember er vanligvis en måned med få drukningsulykker, så dette er høyeste tallet for denne måneden siden midten av 1990-tallet, sier Tanja Krangnes, som er fagsjef for drukningsforebygging i Redningsselskapet.

De minner om at 60 prosent av drukningsulykkene skjer utenom sommermånedene.

– Faller du i vannet på vinteren og store deler av året ellers, får kroppen kuldesjokk. Hvis du får panikk og puster inn vann, er sjansen for å drukne stor, sier Krangnes.

Flere båtulykker

Drukningsulykker fra fritidsbåt økte med 28 prosent sammenlignet med året før. Ti av de 32 personene omkom etter å ha falt mellom båt og brygge. Resten av ulykkene skjedde etter fall over bord, kantring og grunnstøting.

To barn under 14 år druknet fra fritidsbåt i fjor. Det er første gang på seks år at barn mistet livet i drukningsulykker fra fritidsbåt. Hele 80 prosent av de som omkom i båtulykker i fjor var eldre enn 40 år.

Det var også en kraftig økning i ulykker etter fall fra land i 2022. 32 personer mistet livet i slike ulykker, 33 prosent flere enn året før. To av dem var barn under sju år.

– Ulykkene har blant annet skjedd i forbindelse med uteliv, fiske i elv og uhell under tur, skriver Redningsselskapet.