Kinas befolkning krymper for første gang på mer enn 60 år

Kinas befolkning minket i 2022 for første gang siden 1961, ifølge offisielle tall. Det ventes å bli starten på en lang periode med befolkningsnedgang.

Nedgangen var på rundt 850.000 innbyggere. Fødselsraten i 2022 var på 6,77 fødsler per 1.000 personer, ned fra 7,52 i 2021 og den laveste som er registrert. Kina hadde samtidig den høyeste dødsraten i landet siden 1974, 7,37 dødsfall per 1.000 innbyggere, opp fra 7,18 i 2021.

På lang sikt mener FN-eksperter at den kinesiske befolkningen vil krympe med 109 millioner innen 2050. Det er mer enn tre ganger så stor nedgang som de så for seg i 2019.

Stortingsrepresentanter vil ha Kjerkol på banen i Helseplattform-saken

Flere stortingspolitikere vil ha svar fra helseministeren etter et dødsfall ved St. Olavs hospital. Det undersøkes om dødsfallet kan skyldes Helseplattformen.

Innføringen av det nye journalsystemet har ikke akkurat gått knirkefritt i prøveperioden, og flere helseregioner har utsatt innføringen, mens andre har innført det etter planen. Representanter fra KrF, Rødt og Frp ber Kjerkol gå inn i saken, skriver Klassekampen.

Det hvite hus: Ingen besøkslogger fra Bidens bolig i Delaware

Det finnes ingen besøkslogger fra Joe Bidens bolig i Delaware, der det ble funnet hemmeligstemplede dokumenter fra hans tid som visepresident. Årsaken er at boligen er privat eiendom, opplyser Det hvite hus' juridiske rådgiver og Secret Service.

– Som for hver president gjennom flere tiår i moderne historie, er hans personlige bolig personlig, heter det i en uttalelse fra Det hvite hus' juridiske rådgiver.

Boris Johnson skal skrive bok om tida i Downing Street

Storbritannias tidligere statsminister Boris Johnson skal skrive memoarer om tida i 10 Downing Street. Johnson skal skrive en bok «ulikt noen annen», ifølge forlaget William Collins, som har kjøpt rettighetene.

58-åringen ble skvist ut fra statsministerposten av eget parti etter flere skandaler. Som statsminister ledet han blant annet britene gjennom koronapandemien, da han selv ble svært syk, de første månedene av Ukraina-krigen og forhandlinger rundt brexit-prosessen.

Uværet påvirker fjellovergangene i Sør-Norge

Også natt til tirsdag påvirket været fjellovergangene i Sør-Norge. Det er ventet store mengder snø over hele Sør-Norge det nærmeste døgnet, og natt til tirsdag ble det i noen timer innført kolonnekjøring på E134 over Haukelifjell på strekningen fra Haukelitunnelen til Liamyrene.

Fylkesvei 50 Hol-Aurland er stengt på grunn av været. Ifølge Vegtrafikksentralen vil det bli gjort en ny vurdering av forholdene tirsdag morgen. Også fylkesvei 27 over Venabygdsfjellet i Ringebu i Innlandet er stengt grunnet uværet, opplyste Vegtrafikksentralen øst klokken 4 natt til tirsdag. Ved 5-tiden tirsdag morgen opplyste Vegtrafikksentralen vest at det er innført kolonnekjøring over riksvei 13 Vikafjell.