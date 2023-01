Uværet påvirker fjellovergangene i Sør-Norge

Det er ventet store mengder snø over hele Sør-Norge det nærmeste døgnet, og natt til tirsdag ble det innført kolonnekjøring på E134 over Haukelifjell på strekningen fra Haukelitunnelen til Liamyrene.

Klokken 2.45 melder Vegtrafikksentralen sør på Twitter at strekningen igjen er åpnet for trafikk, men at det kan bli innført ny kolonnekjøring eller stengning i løpet av noen timer hvis værprognosene slår til.

Fylkesvei 50 Hol-Aurland er stengt på grunn av været. Ifølge Vegtrafikksentralen vil det bli gjort en ny vurdering av forholdene tirsdag morgen.