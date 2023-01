Det bekrefter jentas bistandsadvokat overfor VG.

– Hun har det veldig vanskelig, sier bistandsadvokat Hilde Elisabeth Jæger til avisen.

Etterforskningen pågår fortsatt for fullt etter at tvillingene Mina Alexandra og Mille Andrea Hjalmarsen (16) ble funnet døde på en adresse i Spydeberg søndag. Politiet antar at de døde av en overdose.

To menn er siktet i saken og er varetektsfengslet i fire uker. En 27 år gammel mann er siktet for uaktsomt drap, mens en 18-åring er siktet for narkotikasalg og for å ha hensatt jentene i hjelpeløs tilstand.