40-åringen ble dømt til 21 års forvaring i desember. Han har anket dommen, og den er ennå ikke rettskraftig. Mannen er derfor fortsatt varetektsfengslet, og han har bedt om overføring til psykiatrisk behandling.

– At siktede har underliggende alvorlige psykiske lidelser, er ikke tilstrekkelig grunnlag for at han skal overføres til psykiatrisk institusjon, heter det i fengslingskjennelsen fra Hordaland tingrett, som Bergens Tidende gjengir.

Retten legger til grunn at mannen får tilstrekkelig helsehjelp i fengselet.

Mannen er dømt for å drap på en kvinne og forsøk på drap på en annen på Nav Årstad i Bergen i 2021.