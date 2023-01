Mann alvorlig skadd av vådeskudd i Tysvær

Politiet fikk melding om hendelsen på gården i Tysvær klokken 13.29 mandag. Det var mannen selv som ringte nødetatene.

Klokken 15.30 opplyste Sørvest politidistrikt at mannen var fløyet til sykehus med ukjent skadeomfang. På Twitter bekreftet politiet at det dreide seg om et vådeskudd.

– Det er ingen mistanke om at det er andre enn den skadde som er involvert. Han er i midten av 50 årene, skrev politiet.

Litt før klokken 17.30 opplyste politiet at mannens tilstand var alvorlig, men stabil.