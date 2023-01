Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere varslet at regjeringen jobber aktivt for å få ned strømprisene, uten å gå mer konkret inn på hvordan.

Ifølge TV 2 er det snakk om en pakke med mulige forbedringer. Ingen beslutninger skal foreløpig være tatt, men flere kilder sier til TV-kanalen at de første delene av pakken kan være klare i løpet av noen uker.

Utfordringer med timespris

Blant alternativene som vurderes er å gå fra månedspris til timespris på strømmen. Dette for å hindre at husholdninger skal tjene penger på å sløse med strømmen i perioder der spotprisen er lavere enn månedssnittet.

Et stort problem med en slik løsning er at det vil være svært krevende for nettselskapene og Reguleringsmyndighetene for energi (RME) å gjøre så detaljerte beregninger.

Vurderer størrelsen på strømstøtten

Det vurderes også om størrelsen på strømstøtten skal endres. Dette skal ifølge TV 2 kunne skje på to måter.

I dag ligger innsalgspunktet på 70 øre per kilowattime, noe som kan både heves og senkes. I tillegg ligger støttegraden på 90 prosent over det overskytende når prisen overstiger nevnte 70 øre. Denne prosentsatsen kan også endres. Ifølge TV 2 vil slike endringer bli et kostnadsspørsmål.

Vil tette hull i støtteordningene

Det jobbes også for å tette hull i dagens støtteordninger. Stortinget har bedt regjeringen om svar på både om nærvarmeanlegg kan inkluderes i strømstøtte, om husholdninger tilknyttet private strømnett kan få strømstøtte, og hva regjeringen vil gjøre for husholdninger som har fast bopel i fritidsbolig.

Begge de to siste spørsmålene har regjeringen bedt RME komme med en utredning, mens Olje– og energiminister Terje Aasland (Ap) har bekreftet at nærvarmeanlegg er oppe til vurdering.

Flere utredninger på vei

Det skal også ses på langsiktige endringer på strømprisen, der kraftutbygging, nettutbygging og markedsdesign er kjernen, ifølge TV 2.

Det skal om kort tid legges frem en ny styringsmekanisme som skal sørge for at krafteksporten bremses i perioder der fyllingsgraden i vannmagasinene er lav.

Det er også ventet at regjeringen i kjølvannet av Energikommisjonens rapport, som skal legges frem 1, februar, vil nedsette et nytt utvalg for å se på ulike modeller for prisdannelse i strømmarkedet.