De som var sett i skredområdet, er gjort rede for. En person kom seg uskadd ut av skredområdet, skriver politiet på Twitter.

– Snøskredene er gjennomsøkt uten funn av personer, skriver de.

Politiet fikk melding om skredet klokka 10.11, og alt tilgjengelig mannskap ble kalt inn for å hjelpe til i søket.

Skistar opplyser at fire av skiheisene er stengt på grunn av skredfare.

Østlendingen skriver at det gikk et større og et mindre skred i et området høyt oppe i fjellet.

Redningshelikopter og ti frivillige fra Røde Kors ble kalt ut for å bistå i søket. Norske Redningshunder stilte med to hunder, og ifølge Østlendingen ble seks personer fra brannvesenet kalt ut.